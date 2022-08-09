2022年8月9日 — 戰遊網 (Wargaming.net) 旗下PC遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式釋出0.11.7版本更新，於八月份推出一系列全新內容，包括 X階美國巡洋艦Puerto Rico船塢開放，巴西獨立 200 週年慶祝活動，戰鬥鏡頭改進等。另外，廣受玩家歡迎的《哥吉拉大戰金剛》合作內容也將於0.11.7版本更新中重返，開放讓玩家購買與收藏。

在 0.11.7 版本更新中，玩家將再度獲得機會在船塢中建造 X階美國巡洋艦 Puerto Rico。此戰艦配備了12門 305 毫米火炮，分別分佈於四座炮塔上，擁有厚實的血量和良好的裝甲防護。玩家可透過達成船塢的戰鬥任務，完成 34 個造船階段 (總共有40個階段)，就能獲得 X 階美國巡洋艦Puerto Rico，附帶「儀式」永久迷彩、港口船位、帶有 10 個技能點數的指揮官，以及紀念旗幟。

為慶祝巴西獨立 200 週年，遊戲中於里約熱內盧港新增了V 階主力艦Rio de Janeiro、「科帕卡巴納波浪」消耗性迷彩、「巴西獨立日」紀念旗幟以及「白天鵝」永久迷彩。此款迷彩為V 階主力艦Rio de Janeiro所屬，帶有獨特的霧笛聲，為特殊戰鬥任務系列的最終完成獎勵。

V 階Rio de Janeiro 這艘獨特的無畏主力艦擁有七座炮塔。此戰艦裝備有十四門 305 毫米主炮，準度良好且齊射威力強大。其 HE 彈能造成高傷害，並具有良好的裝甲穿透能力和起火機率。但是其 AP 彈與同階大多數主力艦來得較弱。此艦艇的血量不錯，但航速較慢且缺乏對空防禦。

另一方面，廣受玩家喜愛的《哥吉拉大戰金剛》合作內容將短暫重返遊戲，開放讓玩家購買。去年活動推出的VIII Amagi戰艦、VIII North Carolina戰艦、獨特迷彩、哥吉拉指揮官、金剛指揮官等各種合作商品將再次開放讓玩家購買與收藏，喜愛《哥吉拉大戰金剛》千萬別錯過這個難得的機會！

最後，在 0.11.7 版本更新中，為提升玩家體驗和便利性，團隊變更了港口和戰鬥中的預設基礎視角，大幅度改善了戰鬥鏡頭。如今鏡頭更能直接聚焦於玩家的戰艦。

《戰艦世界》0.11.7版本更新影片連結

關於《戰艦世界》

《戰艦世界》 是一款海軍作戰的大型多人線上遊戲，讓玩家投入二十世紀上半葉的大規模海戰。上萬噸位的當代海上巨人將會在遊戲重現史詩級的戰鬥。採用玩家對戰及玩家聯合作戰的遊戲模式，由戰遊網公司開發和發行運營。為了引入多元化的戰術，《戰艦世界》為玩家提供多種艦船選擇，包括能夠從遠距離提供空中支援的航空母艦，強大威武、震懾人心的主力艦和重巡洋艦，以及輕巧靈敏，合適採用狼群戰術的驅逐艦。

關於《戰遊網》

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁設有15的辦事處，包括位於芝加哥、布拉格、上海、悉尼、東京和維爾紐斯的工作室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》，以海戰策略為主的《戰艦世界》以及手機遊戲《戰車世界：閃擊戰》。