根據官方公布的多項客觀數據顯示，台灣女性雖然平均壽命較男性長，但平均所得低於男性，在進行財務規劃時，不僅考量自身需求，更重視為孩子的財務未來做好準備，台新人壽認為，女性族群更應該趁健康時，進行長期且有紀律的資產規劃，透過新女性保單及早做好傳承布局，也同步為家人生活保障與孩子的財務做完善計畫。

根據內政部公布《109年簡易生命表》顯示，國內女性平均壽命為84.7歲，高於男性的78.1歲，儘管近年來性別平等意識抬頭。但財政部《109年性別統計年報》公布國人男性平均每人所得64.1萬元，高出女性平均所得41.4萬元近1.6倍。且《2022年全球女性投資理財調查》結果指出，有別於英國、香港、新加坡等先進國家，男性擁有為孩子儲蓄的帳戶比例高於女性，台灣則是女性有為孩子儲蓄帳戶的比例（50％）高於男性（45％）。

台新人壽董事長蔡康表示，近期推出的「台新人壽享富傳家利率變動型美元終身壽險」，具備三大特色，可滿足女性財務自主及照顧下一代的需求，首先是可選擇躉繳或2年繳費，保障期間達110歲，其次是投保金額最高可達750萬美元，可協助高經濟能力的女性更方便地規劃自己的傳承及保障方案，最低3,000美元即能投保的親民門檻，讓女性擁有更彈性的資金配置選擇。

其三是該商品以美元收付，適合作為美元資產的配置工具，而且每年都有機會享有「增值回饋分享金」，在守護資產同時還保有成長的機會。

台新人壽指出，女力時代來臨，守護家庭以及為孩子未來準備，女性將對此耗費更多心力，惟有透過合適的金融方案佈局，從傳承及保障雙管齊備，才能讓自己及家人享有「享受財富，傳承世家」的優雅人生，也能為所愛的孩子開啟創富人生。