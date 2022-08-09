金屬機殼廠可成（2474）公告7月營收，受惠於訂單遞延、組裝客戶恢復拉貨，可成7月營收以28.21億元重返近半年高點，可成預期，第二季營運可望觸底，本季將加快出貨速度。

可成統計，7月集團合併營收為28.21億元，月增28.1％，較去年同期34.71億元，年減18.7％；累計前七月集團合併營收為153.21億元，較去年同期265.02億元，年減42.2％。

可成表示，7月營收月增主因組裝廠客戶陸續復工，加上訂單遞延，第三季起加快出貨速度；但因去年同期供應鏈限制雖已浮現但尚未明顯惡化，大陸疫情亦屬可控，相對高基期，導致營收呈現年減。

可成指出，相較2021年缺料衝擊整體供應鏈及公司營收表現，物流、運流與通膨則為今年重要變數。俄烏戰事及中國封控干擾運流，導致供應鏈庫存壓力；高通膨壓縮市場消費力，壓抑需求成長動能，觀察各產業對2022下半年旺季看法趨於謹慎。因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，公司將持續關注總體環境及市場供需變化，審慎管理並動態調整庫存水位。展望未來，來自新領域、新產品、新客戶的貢獻，可望對公司營收、獲利有所挹注，惟仍需密切觀察地緣政治、疫情、總體經濟與供應鏈變化、原物料價格走勢，以及股匯市波動。