1名男子於臉書發文，日前他和女網友相約吃完藥燉排骨後，2人就不再聯繫，得知因自己未幫對方把排骨肉分離，故無法繼續交往後，他不禁傻眼直呼：「感覺超差」，貼文一出引起大批網友熱議：「難怪會有前夫」、「公主命！公主病」、「女兒3歲都會自己啃了，四肢退化應該就醫」。

1名網友於臉書社團《爆怨公社》發文，日前他和1名女網友相約吃藥燉排骨，沒想到當天各自回家後，對方就不再聯繫他，以為是自己的問題，便傳訊息詢問女網友，是否對他觀感不佳，未料對方卻回：「我前夫都是先骨肉分離再端給我吃，你太不體貼了」，聽聞此話後他不禁傻眼直呼：「感覺超差」。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「公主命！公主病」、「原來女網友喜歡吃骨頭，叫他前夫來吃肉」、「我快笑死！只是網友吃飯，就要求骨肉分離喔」「一場遊戲一場夢，沒啥好留戀」、「女兒3歲都會自己啃了，四肢退化應該就醫」、「她牙齒壞光光了」、「難怪會有前夫」、「 是因為前夫不想繼續跟一個殘廢生活吧」、「前夫比較好，那回去唄～別禍害別人」。

也有網友安慰原PO，不用太在意女網友的的答案，聽起來只是一個藉口，下次去吃吻仔魚粥時，她也會說前夫幫他掐頭去尾，挑骨頭，人與人交往很單純的，沒這麼複雜，這題的正確答案是，她只是單純不喜歡你的樣子而已。