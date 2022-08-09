響應國家農業綠能發展，向陽集團結合光電及養殖產業推出「向陽多元光電漁電共生計畫」，而該計劃聯貸88.8億獲得銀行團高度支聯，其中在太陽能電廠養殖的和光蝦計畫外銷日本等市場。

今(9)日「綠能漁電共生88.8億元聯貸記者會暨和光蝦銷售簽約儀式」中，向陽集團董事長陳貴光、行政院副院長沈榮津、農委會主委陳吉仲，以及各銀行團高層代表均出席。

陳貴光指出，在太陽能電廠裡設置溫室防疫型養殖循環池，以克服極端氣候下狂風和溫差，使用太陽能發電技術減少碳排放，並鎖定經濟價值較高的白蝦和草蝦，結合AI技養技術優勢與7大養殖管理中心資源，經過多年試驗及整養殖方法，最後培育出健康無汙染的「和光蝦」，台灣住友商事股份有限公司也計劃引進和光蝦到日本。

行政院副院長沈榮津表示，2050淨零排放是國家目標，綠電也已成為台灣廠商在供應鏈的競爭力，短期來看，2025年太陽光電裝置容量目標20GW，目前進度為8.78GW，裝置範圍已排除生態敏感區，規畫面積為1萬4480公頃。

農委會主委陳吉仲說，出過問題的漁電共生絕對不會在向陽集團出現，未來預計生產約4000公噸的白蝦，兼顧糧食安全和綠電發展，更可增加漁民收入，相信會成為重要的典範。

他說，2025年綠電裝置容量要達20GW，農業部門分配到的目標為9GW，當中4GW為漁電，需要更多的企業一同參與。