新北犯案准押率達9成以上 新北警呼籲犯案前請三思

全台近期發生多起暴力事件，上半年全台已有五千多起，各縣市快打部隊警力也針對暴力事件全力打擊，新北市警局更強化快打部隊系統，推出「快打2.0-PLUS」結合科技辦案與檢警連線、不分晝夜、實質指導、快速打擊、嚴謹蒐證，再透過警政資料系統的整合，只要輸入人名，除了犯案紀錄外，查詢親友、同案共犯資料，更能快速掌握嫌犯行蹤及幕後幫派背景，能更迅速破案，今(111)年6月啟動「快打2.0 PLUS」機制後，已有7件重大治安案件運用「快打2.0 PLUS」機制，在檢警的共同努力之下，總計查獲112人到案，其中16人聲押、15羈押獲准，准押率達9成以上，有效抑制犯罪者氣焰，並受到應有的刑罰。

市長侯友宜治安會報解說快打2.0+ (圖/ 新北市政府警察局)

快速打擊犯罪部隊，又名快速打擊部隊，簡稱快打部隊，100年1月，時任新北市副市長侯友宜首先提出「快速打擊犯罪特警隊」構想，統合保安警察大隊等現有警力，秉持快速、機動、專業、訓練有素等特性，在第一時間抵達案發現場、以優勢警力打擊街頭犯罪；此為「快打1.0階段」，當疑為聚眾滋事案件發生時，由案發地轄區分駐（派出）所之（副）所長到場後，根據現場是否達聚眾滋擾人數達5人(含)以上，或突發治安事故時(青少年街頭暴力、隨機鬥毆或隨機殺人等要件，研判是否啟動快打機制。

2021年時空環境的改變之下，新北警局局長黃宗仁將快打部隊更加精進，增加了線上刑大、保大、交大等巡邏警力，案件發生後，除了原先派出所警力之外，更添加了線上大隊巡邏警力第一時間支援，協助追蹤攔查通報車輛，大大增加了可運用之警力，並提升攔截圍捕的成功率，並列管聚眾鬥毆案件，整合街頭暴力案件情資朝治平偵辦，此為「快打2.0階段」。

檢警合作共創專案群組解說。（圖/ 新北市政府警察局）

新北檢警共創「檢警專案平台」 近期案件准押率達9成以上

隨著民眾意識逐漸的改變，街頭暴力治安事件已不像從前可以破案就好，更要求破案速度，而犯罪型態也不斷改變，新北市警察局首創「檢警專案平台」，由檢察官指揮調度、指導偵辦方向及適法性，補足聲押要件，力求羈押滋事分子，建構專案小組任務編組、明確任務分工，快速查緝犯嫌到案，達到遏止街頭暴力犯罪之效果。

今(111)年6月啟動「快打2.0 PLUS」機制後，已有7件重大治安案件運用「快打2.0 PLUS」機制，在檢警的共同努力之下，總計查獲112人到案，其中16人聲押、15羈押獲准，准押率達9成以上，且多數案件都在案件發生後12小時內破案，更藉由此機制讓犯罪者不再是隔天就被交保，更有效約束犯罪者，壓制犯罪者氣焰。

新北警局以此改善原本刑案偵辦時後續不足部分，始在遇到重大社會治安事件的同時，能與新北地檢署共同協商，透過檢察官第一時間進入「檢警專案平台」指揮偵辦，讓檢警體制更加完善，除了提升相關證據蒐集的完整度，更完善了後續聲押要件的補強，讓檢察官聲請羈押的證據力更佳充足，有效抑制犯罪者的氣焰，檢警協力共辦案件，讓偵查與審理的過程完美融合，期望未來可以透過共辦機制，讓犯罪者能更確實的受到應有的懲罰。(廣告)