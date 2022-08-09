嘉義市天主教聖馬爾定醫院向民眾說明器捐簽署。（聖馬爾定醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

新冠肺炎疫情影響簽署器官捐贈卡及器官捐贈移植成功率都往下降，嘉義市天主教聖馬爾定醫院即日起辦理器捐推廣活動，醫院表示，等候接受器官移植的病人從未減少過，希望願意簽署器捐的人能增加。

聖馬爾定醫院指出，2年前還沒有疫情之前，每年院內辦理簽署器官捐贈卡平時約有130至140張，但2020、2021年只剩4、50張，明顯減少約3分之2，研判與疫情爆發後民眾減少來醫院有關。

聖馬爾定醫院為鼓勵民眾簽署器捐卡，即日起至11日上午9點至11點半，在1樓大廳舉辦多項活動，包括有獎徵答、器捐小學堂九宮格、小麥熊故事分享，現場也設置FB打卡牆，標註即可獲得小禮物，希望藉由活潑互動的方式，讓民眾更加了解器官捐贈的意義，進而促進民眾簽署器捐的意願。

聖馬爾定醫院指出，器捐分為捐贈器官或組織，去年器捐以腎臟、肝臟、心臟居多，組織捐贈是眼角膜、血管居多，而實際最後捐贈的器官及組織還是看往生者家屬與成大醫院的溝通決定。

聖馬爾定社會服務科主任蘇芳滿表示，民眾對於器官捐贈的認可愈來愈大，愈來愈多人能接受在臨終後，把還能使用的器官捐贈給有需要的病患，讓這生命垂危的患者有一絲生存下去的曙光，甚至期待能重新展開生命的機會。

聖馬醫院表示，宣導活動開始後有受理10多張簽署器捐卡，有近百人參加小遊戲活動，藉由此次器官捐贈推廣活動能促成更多人簽署器捐，相關訊息可洽詢該院社會服務科，電話（05）2756000分機1856、1858。