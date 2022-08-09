全國泰雅族歲時祭儀及運動會，將於23日起登場。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

仁愛鄉代理鄉長張子孝，推薦部落美食。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

疫情趨緩，第10屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽，將在南投縣仁愛鄉盛大舉行；歲時祭儀於23日在泰雅族發源地仁愛鄉瑞岩村登場，24日起接連3天的運動會和技藝競賽，則在交通較便利的埔里鎮舉行。

全國泰雅族運動會，9日在仁愛鄉公所前廣場揭開序幕，由代理鄉長張子孝主持，立委孔文吉、立委許淑華助理蔡易呈、原民會社會處長羅赫踛，仁愛鄉民代表會主席高俊明、副主席蕭傳吉等人都到場共襄盛舉。

伊斯昂原住民文化藝術團，率先登場表演泰雅歌舞暖場，接著是南島大溪地藝術工作室的南島舞、喜裂克文化藝術的原住民舞蹈表演，原住民熱情的歌舞，帶動全場激昂歡樂的氣氛 。

張子孝表示，泰雅族運動會是在11年前，他擔任仁愛鄉長時發起推動的盛會，全台灣9個泰雅族原住民鄉都熱烈支持，並且輪流主辦，第10年依例輪回由仁愛鄉主辦，但是，去年受新冠肺炎疫情影響，擔心群聚感染而停辦，今年克服疫情因素恢復舉辦，但考量疫情仍未全面解除，因此規模縮小，學生組停辦，只有社會組參與。

除了疫情因素延了1年，張子孝也因為代理仁愛鄉長職務，所以經過10年還能主辦全國泰雅族人的盛會，堪稱奇緣巧合。

由於仁愛鄉路途遙遠，為方便各地選手參加，24日起的運動會及傳統技藝競賽，將安排在交通便利的埔里鎮運動公園，和福興溫泉區等場地舉行；張子孝表示，仁愛鄉各原住民族將以最大的熱情，歡迎泰雅族人到南投縣競技交流。