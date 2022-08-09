民進黨台北市長參選人陳時中近日陸續成立產業後援會，首個亮相的就是位於台北市副市長黃珊珊昔日選區的內湖科技園區。他致詞時表示，內科發展將是施政的重中之重，交通問題也要提出解決方案，須合作的就去談，要為成功找方法，而不是為失敗找藉口，現在就把未來內科可能面對的問題先解決，內湖就能更好。

陳時中下午成立內科後援會，現場聚集近千人到場支持，競選總部主委陳建仁、總幹事吳思瑤、政策小組召集人管碧玲及立委羅致政和高嘉瑜都前來助陣，產業後援會總會長廖全平、榮譽總會長張博堯也到場支持，並授旗給陳時中，強調「解決內湖交通我們一起扛。」

陳時中致詞時表示，內科只要發展好，台灣經濟就能繼續成長，今天正式成立產業後援會，看到很多產業界代表，讓人倍感欣慰，對年底選戰來說可謂是打了一劑強心針，讓他更有信心，自己也要向各位鞠躬表達謝意。

陳時中說，疫情期間台灣科技表現亮眼，尤其內科產值達4.4兆、未來展望5.2兆，是台灣產業「發動機」，未來他若當選市長，內科發展一定是施政中的重中之重；先前思考成立國際事務局時，第一個想到就是內科，這邊需要更多外籍和本國人士一起打拚和世界連結，需要有專責單位將人才超商做的更徹底。

他提到，內湖交通問題必須打通，歷史共業不能變成永遠的痛，要用管理、企業合作和打通道路來完善，最終解決核心方案當然是捷運，期望能快速完成，雖然縮短時間很困難，但政府要會做事、有決心。

陳表示，雖然黃珊珊說國道1號是中央的事、不可行，但大家自立自強，看到問題就要提出解決方案，要合作的就去談，要為成功找方法而不是為失敗找藉口，強調內湖科技園區這裡把未來可能的問題現在就解決，大家一起拚，希望讓內湖更好，請大家惠賜一票。

至於前聯電董事長曹興誠大動作表態支持陳時中選市長，他則說，他們對於台灣的情況都有深刻了解，方向目標都一致，謝謝曹董事長的支持，自己會努力把市政做好。