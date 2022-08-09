台大今(9)日上午緊急召開記者會，宣布民進黨桃園市長參選人林智堅在台大國發所的論文大篇幅抄襲，並建議撤銷其學位，對此私校工會表示，此案除政治效應外，社會更應重視政商洗學歷問題，政府更應思考如何調整政策扼止高教違反學術倫理歪風。

對於林智堅論文門，私校工會理事長尤榮輝指出，現況是學生畢論違反學術倫理，仍未見有指導教授被課責，教師升等論文抄襲被舉發，只要關係夠好，學校教評會多予袒護，許多師生不避諱找人代寫論文，學術風氣敗壞卻未見政府提出改革措施，得過且過。

尤榮輝指出，學倫問題層出不窮的原因出在當著作人無恥感、不能自律時，沒有法律給予課責或懲罰，而論文的指導老師、審查委員或教評會委員有權無責，這種不合理的現象若不能改善，學界將繼續沉淪。

尤榮輝建議，針對抄襲、代寫或造假論文者以刑法詐欺罪論處，指導教授未盡責指導畢論，應視同教學不力提教評會議處，情節嚴重者應處分解聘或不續聘，而論文外審委員、教評會委員也應被課責。

尤榮輝也呼籲政治人物自律，停止透過關係入學或以不正當手段取得學位，玷污學術殿堂，而各大學也應做好內控，一旦發現有教師放水配合學生違反學倫，應嚴予懲罰。