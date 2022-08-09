不少人曾夢想一夜致富，然而天選之人往往不是你我。一名來自中國大陸的男子對買彩券走火入魔，短短半年竟然花了590多萬人民幣（約新台幣2660萬）買彩券。原本大家都不是很看好，但男子仍然賺回了520多萬人民幣，只是有66萬多人民幣還沒回鍋，讓男子覺得「虧本」，懷疑彩券行有作弊嫌疑，於是憤而將店家告上法院。

楊男將彩券行老闆告上法院。(示意圖/Shutterstock)

綜合陸媒報導， 一名楊姓男子打從2020年就在一間鄧姓老闆開設的彩券行買樂透，兩人也因此結識成為好友。同年年底到2021年5月底，差不多半年的時間，他多次透過微信、支付寶等方式向鄧姓老闆購買彩券，平均下來一天金額超過1萬人民幣，總共84筆的交易總額高達590多萬人民幣。但楊男不但沒有因此發大財，反而損失66萬多人民幣（約新台幣293萬）讓他很是不滿，表示自己會賠這麼多錢，和老闆未嚴格執行銷售彩券的相關規定有關。

依照中國大陸規定，如果購買彩券的金額超過1萬人民幣，就必須由本人填寫《理性購彩承諾書》，彩券行不可代簽，但是楊男這84筆交易卻是由鄧老闆在他的要求下代簽。因此楊男反咬老闆不僅違法，還沒有盡到勸告責任。最後湖南湘寧法院指出，鄧男明知楊男單日購買彩券金額超過1萬人民幣，且未填報承諾書，卻仍多次違規賣彩票給他，引發當事人質疑，造成惡劣影響。最後彩券行被取消《競彩玩法》授權，且須賠償6萬人民幣（約新台幣27萬）給楊男。但楊男覺得判賠太少，於是繼續上訴，不過二審仍維持原判。