台灣大學今天確定民進黨桃園市長參選人林智堅的國發所碩士論文抄襲情節嚴重，並宣布撤銷學位。當初率先檢舉林智堅另案抄襲的王鴻薇表示，台大教授陳明通放任自己的門生林智堅抄襲，在事件爆發之後又三度發聲明為林智堅狡辯。她也呼籲台大應一併處理林智堅的指導教授陳明通，因為陳明通違反學術倫理在前，進行學術詐欺在後，不配為人師，台大必須要清理門戶。

台北市議員王鴻薇說，陳明通一開始先是說余正煌拿林智堅的資料寫論文，後來更是直接爆出自己把林智堅的論文大綱拿給余正煌參考。假設陳明通說的是事實，這就是嚴重違反學術倫理，全世界有哪個教授會將學生未發表的論文拿給另一位學生讓他抄襲，而且口試、指導論文兩篇都還可以通過？

王鴻薇進一步表示，台大今天的記者會更是直接重重打臉了陳明通，調查結果認定余正煌未抄襲，是林智堅的碩士論文抄襲余正煌論文，也證明陳明通違反學術倫理在前，事後又進行學術詐欺。

王鴻薇說，根據教育部公告法規「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，學位論文違反學術倫理，經查證屬實時，指導教授對其指導學⽣所發表的學位論⽂，應負監督不周責任。根據教育部函釋說明，如指導教授或所屬系所未妥為處理或不作為，經教育部通知學校限期改善，屆期未改善者，將命該系所停招、減招或禁⽌該系所運⽤教育部核予學校的獎補助款。

王鴻薇於1日已向教育部以及台大具名檢舉陳明通涉嫌違反學術倫理，台大今早也證實將依照學術倫理規定，組成審定委員會做調查和審定。王鴻薇則表示，根據教育部公告，陳明通今天就應該連坐處分，「我認為台大已經對陳明通非常禮遇」，還給予陳二次機會說明，王鴻薇也呼籲，陳明通當初在論文審定會時逃避不出席，現在大局已定，呼籲陳明通趕快面對。