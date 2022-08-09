2022桃園市中壢區中元慶典藝術節創意神豬暨慶讚中元活動，桃園市政府與中壢仁海宮合作，將中元普渡由傳統宗教慶典轉型為文化廟會，今年慶典由平鎮大北勢地區12里輪值，將在8月16日至17日登場，活動有創意神豬外，也有水燈排遶境、封街音樂會等，邀請民眾參加。

鄭文燦說，有別於傳統宰殺神豬酬神，近年中壢區中元慶典藝術節以環保創意神豬取而代之，逐漸轉化過往的賽神豬文化。今年的創意神豬更是別出心裁，邀請中華纏花藝術發展協會第三屆理事長曾國棻，與邵瓊慧、簡鳳雪、蕭賢華、陳雅紅等4位老師所組成的團隊，以客家纏花工藝，耗時3個半月創作全台獨一無二的大型「纏花藝術神豬」，神豬旁精緻的康乃馨也都以手工纏作，虔誠的心情值得鼓勵。

另外，桃園在地廢鐵藝術家鄭炳和以鐵雕藝術的方式製作神豬，8月17日「慶讚之夜」將有3公尺高的「大型鐵雕藝術裝置神豬」亮相。水燈排遶境則特別打造以人力拉抬的傳統手工水燈排，將結合7台水燈排車、3台藝閣車、1台大鼓車及電子鞭炮車，8月16日下午1點從仁海宮集結領旨後出發遶境，沿途行經平鎮、中壢地區，並在老街溪延平橋段施放水燈；下午5點在平鎮區三崇宮、晚間7點在中壢夜市、晚上8點在中壢銀河廣場，也有定點表演、紀念品發放。

8月17日舉辦的「慶讚之夜」封街音樂會，將邀請許富凱、朱海君、黃偉晉、許仁杰、黃宇寒等流行歌手演出，周邊還有多元美食攤位、客庄市集、親子DIY、客家闖關遊戲換好禮及歡樂大摸彩等，將提供最大獎50吋電視機送給幸運兒。

中壢區長鄭詩鈿表示，中壢的中元慶典是桃園客庄重點活動，年年超過萬人參與，水燈排祈福遶境更是中壢多年來的傳統，今年活潑可愛的裝置藝術不僅讓傳統慶典活動融入環保、創新元素，相信也將成為中元慶典的拍照熱點，誠摯邀請市民朋友參加。