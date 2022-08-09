國內疫情逐日緩降，中央流行疫情指揮中心今宣布社區篩檢站11日起全面退場，新北市衛生局表示，依照衛福部8日來函通知，因應疫情趨緩，於10日完成社區篩檢站退場事宜，新北市目前13處社區篩檢站將從11日停止服務，採檢調整為醫療院所進行，目前已緊急通告轄內醫療院所配合辦理，並於網站及各社區篩檢站公告周知民眾。

衛生局表示，民眾如有確診判定及看診給藥需求，歸回一般就醫流程，可透過18家採檢醫院或衛生局指定的視訊診療機構等多元就醫管道提供服務；如符合公費新冠肺炎檢驗條件，仍可至18家採檢醫院PCR採檢。

18家採檢醫院為板橋中興醫院、新北市立聯合醫院、亞東紀念醫院、輔仁大學附設醫院、新泰醫院、部立台北醫院、部立樂生療養院、樹林仁愛醫院、耕莘醫院（含安康分院）、恩主公醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕紀念醫院、台大金山分院、汐止國泰綜合醫院、瑞芳礦工醫院、衛生福利部雙和醫院、永和耕莘醫院、新北市立土城醫院。