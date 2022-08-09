金門縣衛生局今（9）日在金寧鄉一家停業之診所內，查獲劉姓民眾利用「義診」名義，透過臉書社群媒體刊登醫療廣告，聘請未辦理執業登記的醫師執行醫療業務，不當招攬病人，全案依違反醫師法及醫療法辦理。（金門縣衛生局提供）

金門縣衛生局今（9）日在金寧鄉一家停業之診所內，查獲劉姓民眾利用「義診」名義，透過臉書社群媒體刊登醫療廣告，聘請未辦理執業登記的醫師執行醫療業務，不當招攬病人，全案依違反醫師法及醫療法辦理。

金門縣衛生局表示，針對非法之醫療行為，該局會主動積極查核，確保民眾就醫安全，也呼籲民眾就醫時應至合法醫療院所尋求合格醫師診治，以保障自身權益。

衛生局提醒，非醫療機構，不得為醫療廣告。另依醫師法規定，醫師應向執業所在地主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。