【全程影音】碩士學位遭台大撤銷！ 林智堅喊「無辜」：我是受害者

台大今（9）日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位。最新的網路民調顯示，在台大宣布將撤銷林智堅的碩士學位之後，有63.7%的台灣民眾認為會對桃園選情產生影響，甚至更有53％的民眾認為會對民進黨年底的選情造成衝擊。

《YAHOO奇摩》9日起進行網路民調，針對林智堅的碩士學位將被撤銷，台灣民眾對這件事情的看法，截至9日傍晚5時，已有約3萬人參與投票。對於「台大認定林智堅抄襲嚴重並撤銷其碩士學位，你認為會對桃園選情產生影響嗎」，有63.7％的民眾認為一定會、有19.2%的民眾認為可能會、有8.1%的民眾認為不太會、有6.0%的民眾認為完全不會、有3.0%的民眾認為不知道／沒意見。

針對「先前曾傳出林智堅退選聲浪，你的看法是」，有65.6％的民眾認為非常贊成、有9.3%的民眾認為還算贊成、有5.5%的民眾認為不太贊成、有10.3%的民眾認為非常不贊成、有9.3%的民眾認為不知道／沒意見。針對「你認為會對民進黨整體選情造成衝擊嗎」，結果有53.0％的民眾認為一定會、有22.8%的民眾認為可能會、有13.2%的民眾認為不太會、有7.9%的民眾認為完全不會、有3.1%的民眾認為不知道／沒意見。