「換堅」的觸發條件是什麼？民進黨新竹市前市長林智堅參選桃園市長，卻先後被爆論文抄襲門及新竹球場門爭議；經綠營多番開記者會辯解護航後，今(9日)台大學術倫理審定會結果出爐，核定余正煌並無抄襲，林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷其國發所碩士學位。臉書粉專「逆風的烏鴉」對整個過程提出8點分析，直言「如果中華大也撤銷林智堅碩士，換堅可能成真」，並預期林智堅「應該是把希望寄託在中華大，現在應該會更強力運作」。

逆風的烏鴉今(9日)見到台大審定結果出爐，林智堅碩士學位將被撤銷，在臉書發文回顧分析整個案件過程：「對台大撤銷林智堅學位的幾個簡單看法，其他等林智堅表態後再補：1.對這結果的決定一擊是余正煌。這讓陳明通和林智堅的套招有了缺口。2.林智堅應該對台大審定結果已有心理準備，之前拒絕出席就是為此結果鋪哏。3.因為有準備了，所以不至於因此退選。大概率會譴責台大和管中閔、蘇宏達，然後拉長戰線打訴願和行政訴訟。」

他指出，中華大學的審定將成為關鍵，左右今後動向，「4.選舉多一個訴諸悲情的哏。5.林智堅的劇本應該是把希望寄託在中華大，現在應該會更強力運作。6.台大先公布，必定會給中華大學造成壓力。7.中華大的情節比台大嚴重許多，但政治影響可能更大，結果還是難說。8.如果中華大也撤銷林智堅碩士，換堅可能成真。」

網友回覆中提到可能抹紅台大，結果當真發生了：「第三或第四點可以再補充：側翼會開始抹紅說，台大配合中共軍演打壓台灣人」、「只要出問題，扯中共都能搞定」、「太厲害了，律師真的這樣講，中共同路人加一」、「神預言！」、「太懂側翼SOP」。

對大學風骨的討論也很熱烈，「台大已經展現了一流學府該有的風骨作為，中華大學是想表演一下學店該有什麼表現嗎?」、「至少台大學倫會比台大學生會有guts」、「中華不敢撤，因為以後影響招生哈哈哈（烏鴉：不撤才會影響吧）」、「接下來可能整個台大要被塔綠班血洗了」、「中華大學是整掛的肉粽，問題更多！」、「退選轉教育部長」、「民進黨再爛都有30%的死忠仔，怎麼樣也撼動不了，但是足以撼動中華民國的根基啊！」