聖暉（5536）集團9日公布7月合併營收達28億元，再度刷新歷年單月新高，年增率高達81％；累計1至7月合併營收達147億元，創下新高水準，年增率達39％。

聖暉9日收盤價195.5元，上漲了0.5元。

聖暉表示，單月營收表現已連續2個月締造新高記錄，主要受惠集團戮力擴大各產業接單動能，挹注整體未完工之在建工程案量站穩歷史新高水準，穩步推升旗下無塵室及機電整合工程施作完工案量。

另一方面，今年除4月時受中國疫情封控影響訂單遞延認列外，集團每月營收皆保持高雙位數成長力道，充分顯示聖暉深化多產業、多區域、多工種業務策略執行，能有效滿足各產業客戶高客製化廠務施作訂單需求與優異品質，並提升集團整體市場競爭利基，創造整體營運持續成長。

聖暉進一步表示，雖然近期半導體大廠受缺工、缺料影響，延後新廠擴建計畫，但聖暉目前工程專案訂單施工進度仍保持良好，未受影響，且聖暉業務接單涵蓋半導體、高科技電子、綠能光電、資料中心、生技醫療、傳統產業等範疇廣泛，加上集團穩步擴增台灣、中國、東南亞地區專業工程技術人員，目前旗下員工人數近1,800位。

其中，台灣、中國及東南亞區域員工分佈，分別為45％、45％、10％，聖暉持續深化人才培育，以提升承攬大型統包工程之整合能力及高可靠度施工品質，強勢打造集團中長期營運良好成長基磐，並助力整體營運穩健向上成長。

聖暉預計股票面額由新台幣10元變更為新台幣5元，舊股票最後交易日為9月6日，9月7日起至9月16日係為舊股票停止交易期間，預計新股票上櫃日交易日為9月19日，在不影響投資人權益下，增加股票流通股數及降低每股交易成本，與投資人共享經營成果。

展望2022年第三季，目前聖暉未完工之在建工程案量保持高水位，奠定集團中長期營運穩健成長前景，透過智能化生產、彈性調配專案施作人員、落實垂直水平資源整合等措施，滿足客戶訂單交期與成本、費用管控。

此外，聖暉擴大整體業務接單動能，逐步展現多區域銷售版圖、多元產業業務接單、專業施作工法結合導入綠色科技應用等綜效表現，並深化集團與轉投資業務整合效益，全面強化集團整體競爭優勢，創造未來營運更上層樓。