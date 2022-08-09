桃園市政府執行大嵙崁整體發展計畫，9日舉辦地方說明會，市長鄭文燦指出，大溪地區擁有歷史人文與自然環境及特色產業資源，發展出以生態休閒、文化歷史與觀光服務為主的地方城鎮，希望將成功經驗持續推廣，串聯大嵙崁地域現有交通、景點及節慶，打造「大嵙崁地域旅遊」，並串聯北橫國家風景區，打造完整的旅遊帶。

大嵙崁整體發展計畫包含大漢溪流域兩岸的埔頂水資中心舊址活化計畫、瑞興溼地公園、大嵙崁地質公園、崁津部落生活圈、大嵙崁生態探索計畫以及大嵙崁清淤輸送系統等6項計畫。

市長鄭文燦表示，大嵙崁計畫是結合生態、農業、生態、旅遊等綜合性計畫，有不同的生態公園、休閒農業區以及居民聚落，市府築了堤岸及防汛道路，也要完成中庄吊橋，近期內也有21公頃的瑞興溼地公園每天可處理1萬噸的水，也要建立起埔頂的運動場能夠有4.8公頃。另外山豬湖第二期會發展成為大嵙崁地質公園，這幾個計畫陸續完成，會在今年底及明年初陸續完工啟用。

他說，還有最大計畫要做8.6公里堤岸，8.6防迅道路從溪洲橋做到武嶺橋，會陸續開工，完後從崁津到三坑228公頃土地，發展成大嵙崁生態探索公園，可體驗大溪壯闊的河階地形及傳統生態聚落，計畫約15億由市府及農委會合作正申請預算

鄭文燦說，大嵙崁計畫總投入經費超過40億，保護大漢溪水質、提供400萬人飲用水安全，同時保存農業、文化、生態以及旅遊，除了大溪老街以外，大嵙崁計畫很有價值。