台大今(9)日上午宣布民進黨桃園市長參選人林智堅在台大國發所論文大篇幅嚴重抄襲，並建議撤銷學位，林則在記者會喊冤，以諸多說法強調自己是無辜的受害者。(本報資料照)

台大今(9)日上午宣布民進黨桃園市長參選人林智堅在台大國發所論文大篇幅嚴重抄襲，並建議撤銷學位，林則在記者會喊冤，以諸多說法強調自己是無辜的受害者。學者認為，台大已清楚說明林的抄襲事證，林只要道歉認錯就好，設好一個停損點便可以繼續投入選舉，如今卻不斷向外爭執，如此下去，只會葬送台灣的學術聲譽。

文化大學大眾傳播系主任王翔郁表示，林在今日召開的記者會還是選在民進黨中央黨部，代表執政黨還是傾全黨之力，將此案採取政治操作，不把學術當一回事，此非為政者該有的作為，但台大在上午的記者會已清楚說明抄襲事證，林只要道歉認錯就好，之後還是可以投入選舉。

王翔郁認為，如果執政黨仍選擇政治操作，不只會引起學術界更大的反彈，更是為一人葬送台灣學術聲望的不智之舉。

王翔郁說，台大審定以三周的時間完成論文調查，但其實對一般學者來說，要比較兩本論文是否抄襲，只要3個小時左右就可以判定，林卻聲稱台大程序不符，認為學校才是政治操作，「不能這樣說！」

對於台大的表現，王翔郁認為，台大在執政黨集體護航的政治操作下，能抵抗壓力做出這樣的決議，委員們展現出學者應有的風骨，值得肯定。這不僅在國內學術界樹立了一個標準，也表現出一個國際級學府應有的樣子。

此外，王翔郁也提到，台大身為台灣學術界龍頭大學，雖然做出符合期待的決議，固然值得肯定，但更要虛心檢討指導老師護航與在職專班學術品質低落的結構性問題，並給社會一個交代。