大陸在8月3日禁止出口砂石到台灣，水利署副署長王藝峰今天（9日）到蘭陽溪了解疏濬砂石情形，王藝峰強調「滿足國內砂石工業是絕對沒有問題。」蘭陽溪疏濬砂石量今年增量50萬噸，達170萬噸，也可以視情況從50萬噸增至68萬噸，以因應市場的需求。

王藝峰表示，4年前行政院跟政委吳澤成就已經針對大陸可能禁止砂石出口到台灣，要水利署預為因應；大陸這次禁的是「天然砂」，而非營造業所用、經過加工的「機制砂」，提高產能我們全年可供應4885萬噸成品砂，還有上千萬噸的砂石潛能因應。

他指出，大陸砂石主要供應北區市場，蘭陽溪的砂石貼近台北市場，因此他與第一河川局一起來了解疏濬狀況；砂石疏濬是在河防安全下來進行，如有河防的需要就會疏濬，有些範圍對河防沒有影響，就是作為備用的場址。

王藝峰表示，砂石的供應量與價格都充裕、平穩，現在「機制砂」沒有禁止，不用增加那麼多，但我們都已經做好準備，絕對不會受到威脅，蘭陽溪今年增加50萬噸，會視供需缺口再來填補。