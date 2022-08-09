由中華上古神話山海經文化藝術股份公司與義守大學合作「山海經上古神話文創IP開發」產學計畫，以藝術家魏滔的經典作品「山海經」為基底，集結金馬獎、金鐘獎和金曲獎「三金」的黃金陣容，帶領義大學生拍攝微電影與主題曲創作。「人間焠鍊-紫.天玄篇」前導預告短片，在9日舉行開鏡儀式，女主角韓笙笙南下出席，她在片中扮演關鍵角色九天玄女，拍攝時將吊鋼索＂降落＂義守大學；開鏡儀式當天，還安排護國九天宮主持正宗請神儀式，祈求拍攝順利。

「人間焠鍊-紫.天玄篇」拍攝團隊陣容是由曾榮獲金馬獎最佳創作短片，也入圍過金鐘獎最佳攝影的「傳播與設計學院」電影與電視學系主任張國甫領軍，並邀請「臥虎藏龍」編劇蔡國榮、「茶金」美術指導賴勇坤、金曲獎音樂製作人曹登昌等人共同帶領義大學生拍攝微電影與創作主題曲。義守大學拍攝團隊也邀請電影《癡情男子漢》的女主角，混血美女韓笙笙擔任短片女主角。她表示對山海經故事改編的劇情，相當感興趣，希望能將上古神話的角色，透過精湛的詮釋帶來耳目一新的火花，期待與擔任男主角的新生代演員黃禮豐，帶來完美演出。

「人間焠鍊-紫.天玄篇」，主要描述天地混沌的上古時代，“神、人、獸”共存的時空引入黃帝、炎帝、蚩尤、九天玄女的情感交織，拍攝團隊藉高潮迭起的劇情內容，以及精彩的視覺張力、驚心動魄的聲光效果，打造「東方漫威」新地位。尤其片中九天玄女將幻化不同樣貌與身分出現，因此服裝與道具都相當講究。電影中每位靈魂人物所使用的刀劍武器，先由「茶金」的美術指導賴勇坤設計，再由義守大學數位多媒體設計學系老師張富茗製作3D圖，機械與自動化工程學系老師顏仲崑負責刀具列印，由影視系老師歐怡君加工質感提升，讓整體仿真度無可比擬。

「山海經上古神話文創IP開發」產學計畫，藉由傳設學院專業教學和校內智慧科技領域的合作，將創意發想結合數位典藏、AR/VR、元宇宙、微電影、節目製播、文創周邊商品開發、藝術沙龍建置等內容並做延伸。「人間焠鍊-紫.天玄篇」無論是劇情構思、時空背景呈現、美術服裝造型設計、後期動畫製作等，都是臺灣影視作品中少有的題材。