台灣大學今天確定民進黨桃園市長參選人林智堅的國發所碩士論文抄襲情節嚴重，並宣布撤銷學位。同時林還有一件中華大學碩士論文涉嫌抄襲案尚在調查，而率先檢舉此案的台北市議員王鴻薇表示，林智堅中華大學論文抄更兇，整本高達94.1％都抄襲，「台大都已經作出裁判，中華大學跟竹科管理局不要再裝睡。」

王鴻薇表示，林智堅中華大學的論文，比台大論文抄襲狀況更嚴重，比例高達94.1％，包含緒論、結論甚至連圖案都抄襲，況且林抄襲的內容還是政府的標案，更涉及侵占公務機關的著作權問題，狀況比台大論文還要嚴重，王鴻薇呼籲，台大都已經做出這樣的決定，中華大學應該要本於捍衛自己的校譽，不要讓中華大學師生抬不起頭

王鴻薇補充說明，林智堅抄襲的是標案的報告，而竹科管理局到現在也沒有動作，不只是中華大學要調查，竹科管理局也應該向中華大學及林智堅提起著作權之告訴。王鴻薇最後強調，「中華大學如果認定沒有抄襲，一定會被全台人民恥笑。」