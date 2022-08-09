民間常會捐贈消防救災車做愛心，但台北市議員秦慧珠發現，台北市消防車及救災車超過耐用年限比例高達30％，消防局應每年編列汰換預算，不能當「伸手牌」，只等民間善意捐贈。消防局表示，將每年編1.2億預算，採購各式消防車共47輛。

秦慧珠指出，防救災第一線需要最好裝備，才能保障救災效能，但根據資料，台北市有高達30％的消防救災車超過耐用年限，裝備汰換速度過慢，恐影響救難人員安全及救災效能。

秦慧珠表示，採購常因經費不足，找民間當「伸手牌」，讓善心人士捐贈，宮廟也都樂意幫忙，因為可以做善事等，大家拚命捐，捐到救護車太多，目前消防局已配備救護車95輛，比法定標準81輛超出14輛。

秦慧珠也發現，截至7月31日這五年間的統計資料，北市消防局受贈車輛計133輛，其中救護車74輛占55％、消防警備車47輛占35％，兩項高達90％，相比之下，水箱消防車、救災指揮車、後勤車等，外界捐贈比例低。

秦慧珠指出，裝備需汰換比例為30％，民間救助又是錦上添花，不是善意不好，而是民眾不了解實際狀況，捐的救護車超過標準，雖然今年有疫情提高救護車需求，但這不是常態，防救災裝備要有合理比例，但追根究底是市政府預算編列不足，要當伸手牌讓別人捐贈，這不是根本之道，該好好改善。

秦慧珠建議，消防局應加強宣導民間捐贈時不指定車輛類別，引導民間捐贈價格與救護車相仿的小型消防水箱車或其餘後勤車輛，高單價的救災車輛則可考慮採取「聯名捐贈」方式，讓民間的愛心與善意能夠平均分配，也維持台北市消防能量。

消防局表示，現在很多宮廟、企業已開始捐水箱車、勤務車等不同類型車輛，且有訂定2023年到2026年的消防車輛充實計畫，將編列4億9010萬，每年約1億2000萬採購消防車輛，將採購各式消防車共47輛，超過使用年限比例可降低至13.5％。