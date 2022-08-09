台大認定林智堅論文抄襲 侯友宜5字回應 17:182022/08/09 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨桃園市長參選人林智堅論文惹議，台大今開記者會認定其抄襲，建議撤銷碩士文憑。對此，新北市長侯友宜回應，尊重學術自主。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨桃園市長參選人林智堅論文惹議，台大今開記者會認定其抄襲，建議撤銷碩士文憑。對此，新北市長侯友宜回應，尊重學術自主。 林智堅論文嚴重抄襲 台大核定撤銷碩士學位 懶人包》台大認定林智堅抄襲 論文門風波一次看 台大認定林智堅論文抄襲 民眾黨立委表肯定 # 九合一選舉 #新北市 #桃園市 #林智堅 #論文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林智堅論文抄襲 桃園藍黨團要他退選 ：鄭文燦別再挺了 13:192022/08/09 政治 林智堅論文抄襲案 謝福弘肯定台大「有勇氣抵抗政治力」 15:052022/08/09 政治 台大認定林智堅論文抄襲 教團籲重視政商洗學歷問題 16:492022/08/09 生活 林智堅論文遭台大認證抄襲撤學位 網驚「這人」史上最丟臉 12:272022/08/09 政治 台大碩論被認定抄襲 林智堅：不影響參選桃園市長 16:502022/08/09 政治 台大認定林智堅抄襲 余正煌律師PO文「真的假不了，假的真不了」 11:522022/08/09 社會 台大認定林智堅論文抄襲 原因曝光 11:402022/08/09 生活 台大認定林智堅論文抄襲 鄭運鵬：未審先判的審查 17:022022/08/09 政治 台大認定林智堅抄襲 中華大學：下周結果出爐將說明 12:062022/08/09 生活 台大認定抄襲撤銷林智堅碩士學位 鄭文燦神情凝重回應 12:272022/08/09 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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