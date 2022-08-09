民進黨桃園市長參選人林智堅論文惹議，台大今開記者會認定其抄襲，建議撤銷碩士文憑。對此，新北市長侯友宜回應，尊重學術自主。

林智堅論文嚴重抄襲 台大核定撤銷碩士學位
懶人包》台大認定林智堅抄襲 論文門風波一次看
台大認定林智堅論文抄襲 民眾黨立委表肯定
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