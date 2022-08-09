台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，建議撤銷學位，針對台大學術倫理審定委員會突然公布審查結果，民進黨新竹市長參選人沈慧虹9日表示，她與林智堅風雨同行，也堅定支持林智堅，面對認知作戰，桃竹隊會站在一起，用政績、政見來證明能力與清白。

沈慧虹提到在任市府交通處長前，自己並不認識林智堅，而是過去8年來，透過完成各項市政工作，逐步建立兩人緊密、信任的夥伴關係，多年合作經驗下，她是最了解林智堅，也最堅定的夥伴，因此她相信林智堅的誠信。

沈慧虹強調，林智堅不會、也不需要抄襲，他研究的是自己的選舉歷程，並且是相關資料的擁有者，林智堅與陳明通老師清楚發表過多次聲明，並提出證據，但他們的聲音不被大家聽見，她感到相當遺憾。

沈慧虹認為，此次新竹、桃園選戰是一場抹黑戰，桃竹版的「宇昌案」，國民黨傾盡全黨之力，運用龐大的媒體資源，鋪天蓋地抹黑，她指面對這樣的認知作戰，桃竹隊會團結站在一起，證明自己的能力、證明自己的清白，風雨同行。

「民主是要選賢與能，不是抹黑大賽」，沈慧虹說，她也呼籲國民黨，選舉應回歸政策、政績，國民黨用這樣的方式，抹殺參選人人格和團隊多年努力成果，相信選民並不會因此全盤推翻過去8年具體施政成績，聰明的新竹人會知道誰有經驗、會做事，誰只是見獵心喜、見縫插針。