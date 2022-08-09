女力崛起！根據高雄市勞工局統計發現，從2019年開始，女性擔任工會幹部比例是年年攀升，到去年首度超過三分之一，擔任理事長重要一職也占了近3成。

高雄市截至今年5月底工會共有856家，根據勞工局統計資料顯示，從2019年女性幹部含理事長、理事、監事等，比例占31％、2020年占32.38％、到去年底女性幹部人數達2889人，占總人數34％，雖仍較男性少32個百分點，可發現女性投入工會事務比率逐年以1％比例遞增，去年比例首度超過三分之一。

進一步觀察女性擔任理事長比例，以全體工會來說，男性409人占71.15％、女性247人占28.85％。之中，聯合組織為男性16人占80％、女性4人占20％；企業工會為男性146人占 91.25％、女性14人占8.75％；職業工會為男性412人占65.4％、女性218人占34.6％；產業工會男性35人占76.09％、女性11人占23.91％。

女性擔任幹部占比會年年攀升，主要是因為勞動參與率提高，就會反映在工會結構中，但因為工會無法用強制如婦女保障名額等方式推行三分之一性別比例規定，加上是高雄前三名就業者從數最高行業仍以製造業、批發及零售業及營建工程業，從業人員仍是男性居多，因此勞工局透過方法改善女性決策參與比例。

首先定期在各工會開會員大會時去做性別平等宣導，另外補助工會納入性別意識課程，以及每年都有績優工會評鑑，針對女性決策參與如工會女性幹部達到一定比例也會加分，每年在國際婦女節辦理女性幹部講習，最後，運用工會的職業專長組成高雄工會行善特攻隊，鼓勵優秀女性幹部參與社會公益，5管齊下。

已經有30年經歷的全國教保產業工會理事長簡瑞蓮認為，坦言就自己觀察女性幹部增加幅度並不明顯，但認為許多女性本就有工會管理營運能力，樂見工會女力越來越多，呼籲社會要看能力；而高雄市飲料運送服務職業工會理事長洪珮真也提到，有些人會覺得自己是女生不方便，或是有家庭包袱，相信只要努力及有能力的人，就能出來當幹部做事。