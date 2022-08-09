日本資深女星島田陽子昔日以美劇《幕府大將軍》奪下金球獎最佳女主角，出道逾52年還有《假面騎士》和《白色巨塔》等代表作，但今年7月因大腸癌病逝，享壽69歲；近期爆出島田陽子生前疑似和家人失和，親妹拒絕領回遺體，已在區公所擺放兩週漸腐敗，但沒有親人委任書因此至今無法火葬。

傳奇視后島田陽子晚年淡出演藝圈，都在積極對抗大腸癌，豈料，今年身體狀況急轉直下，在7月25日病逝醫院，享壽69歲；不過，綜合日媒報導指出，島田陽子至親只剩下兩個妹妹，但姊妹關係疏離，她們甚至拒絕領回遺體，只能由區公所代為處理。

豈料，島田陽子遺體一度傳出已火化，還已舉辦告別式，但事實是，她的遺體還是以乾冰存放，長達兩週時間出現腐敗狀況；據日媒報導，原來依照日本當地區公所規定，遺體必須由3等親以內親人領回，如果沒有提出委任書，就沒有人可以領回處理後事，而相關單位負責人也證實，「島田陽子遺體現在還沒有火葬」。

島田陽子演藝之路繳出漂亮成績單，27歲主演美劇《幕府大將軍》，就榮獲金球獎最佳女主角，更被封為「國際女優」，39歲時拍攝第一本全裸寫真集《Kir Royal》狂銷55萬本，更令人震驚的是57歲時宣布進軍AV界，拍了《密會》、《不貞愛》等作品。