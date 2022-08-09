國民黨高雄市長參選人柯志恩今（9）日下午到議會請益，正值市長施政報告與質詢時間，市長陳其邁人在議事廳備詢，兩人未碰頭。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（9）日下午到議會請益，正值市長施政報告與質詢時間，市長陳其邁人在議事廳備詢，兩人未碰頭。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（9）日下午到議會請益，正值市長施政報告與質詢時間，市長陳其邁人在議事廳備詢，兩人未碰頭。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（9）日下午到議會請益，正值市長施政報告與質詢時間，市長陳其邁人在議事廳備詢，柯志恩拜會無黨團結聯盟黨團時，兩人一度只差不到10公尺距離，最後仍王不見王，藍營議員笑稱是「最遙遠的距離」。對此，陳其邁回應，「高雄是我的故鄉，會謙虛傾聽及檢討改進」。

柯志恩今下午4時先赴國民黨團請益市政，並透過電視轉播聆聽黨籍議員質詢，隨後到議會大門口開記者會，細數陳其邁施政「多的是，其邁沒告訴你的事」，強調邁市府只會提漂亮數據及許多市政第一等政績，卻有很多問題沒誠實告知市民。

針對市府宣稱110年度零舉借，還結餘2800萬元。柯志恩指出，依據財政部國庫署的統計至6月資料，陳其邁上任後固然償還短期債務45億，但是自償性債務卻從396億暴增至518億，1年以上債務則是小幅增加12億，實際債務增加80餘億；高雄市政府怎能睜眼說瞎話？

此外，高市府指出，依OECD標準15～24歲青年失業率，從六都最高（13.9％）進步到六都最低（9.5％）。柯志恩則引用勞動部勞動力發展署定義指出，青年勞動力是指「15～29歲」，市府沒告訴大家的是，高雄市25歲至29歲失業率逐年攀升，111年上半年已達7.1％，六都最高，高市府話都只敢說一半。

柯志恩更批評陳其邁強調上任以來「已有六處運動中心動工」，但她拿出今天早上拍的照片顯示，楠仔坑、岡山運動中心動工典禮迄今，卻仍未見動工，僅有動土典禮的土丘遺留現場，另其他三處地點連動土典禮都沒有舉辦，就已被列為政績。

柯志恩也反駁，高市府大力宣傳的招商促參全國第一政績，以及台積電進駐，但庶民經濟生活真的有改善嗎？像新崛江商圈售租紅紙貼滿處，瑞豐夜市、六合夜市蕭條等等，如此不均衡的都市發展，絕對不是高雄市民所嚮往的都市價值。

民進黨高市議員李喬如今也針對柯志恩到訪議會一事質詢，陳其邁答詢時說，自己做事情的態度就是實實在在，高雄是他的故鄉，有深刻感情，會謙虛傾聽市民的聲音，市政有做得好的地方感謝市民支持，若做不好的地方會反省改進。

高雄市政府發言人張硯卿反批，非常遺憾柯志恩委員沒做功課、一錯再錯，再度以錯誤與過時數據唱衰高雄。如：根據勞動部公布的勞退新制提繳工資，高雄在6都當中，排名第4，並非柯委員口中的倒數第2。

針對公共債務方面，張硯卿進一步說，108年增加債務36億，市府上任後健全財政，110年已償還27億，更是過去10年來唯2，不但零舉債，還有結餘，明年淨舉債更為歷年最低。非常遺憾柯委員持續進行選舉操作，卻未提出任何具體政見。