宣傳大使陳漢典（左起）、出版類召集人劉富美、戲曲表演類召集人兼總召集人徐亞湘、文化部長李永得、傳藝中心主任陳悅宜、總策展人汪兆謙共同點亮聖火。（文化部提供）

宣傳大使陳漢典在記者會上展示傳統戲曲花槍動作。（文化部提供）

將於10月29日舉辦的第33屆傳藝金曲獎，9日公布入圍暨特別獎名單，本屆共有42組優秀創作者、91件精彩作品入圍，將於今年10月29日的頒獎典禮上，角逐19項獎項殊榮。「戲曲表演類特別獎」由今年77歲的楊麗花獲得，出身戲班的她，自幼耳濡目染，13歲起正式展開歌仔戲生涯，經歷廣播歌仔戲、臺語電影、電視歌仔戲及劇場演出，楊麗花3字更是台灣歌仔戲的代名詞。

楊麗花的唱腔鏗鏘有力、扮相俊美、演技細膩入微、魅力四射，從聲音到扮相，都讓傳統戲曲成為一種流行文化，讓不同世代的民眾透過不同媒體愛上歌仔戲，見證台灣歌仔戲的發展史。

另一項「出版類特別獎」得主為成立於1977年的財團法人台南市奇美文化基金會，該機構長年推廣藝文公益事業，肩負文物典藏及管理研究維護的任務；身為國際知名提琴典藏機構，透過名琴申借服務，造福眾多年輕音樂家。歷年來，基金會出版近百張古典音樂CD，也曾舉辦「奇美藝術獎」培育美術、音樂人才，為台灣培植藝文軟實力，綻放國際舞臺。

在獎項的調整上，傳藝金曲獎為了充分反映業界多元生態，在部長的支持下，委請紀慧玲老師與傅裕惠老師進行調查訪談研究，提出一系列整體建議；並經過專家諮詢，對獎項進行修訂。第一個調整是考量人戲與偶戲的表現形式不同，因此增設「最佳偶戲主演獎」；另一調整是為反映戲曲表演的多元性，因此增設「評審團獎」，透過評審的推薦與共識，能更貼切表彰各領域的傳統表演藝術與團隊。本屆還規劃了「最佳人氣獎」，邀請觀眾一同參與。今年除了獎項變革外，在獎座設計上也有突破。過去32年，傳藝金曲獎沒有自己的品牌獎座，今年特邀設計師方序中操刀設計典禮獎座，以音波及鎏金造型象徵傳統藝術的律動感及生命力，讓大家一看到獎座就能想到傳藝金曲獎。

本屆戲曲表演類入圍作品由真快樂掌中劇團的《王爺飯》一舉獲得5項大獎提名，國立臺灣戲曲學院的《左伯桃》及一心戲劇團的《當時月有淚》緊追在後，分別入圍4項獎項殊榮；而出版類入圍最多獎項的專輯為《來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷》，同時入圍最佳藝術音樂專輯獎、最佳演奏獎、最佳錄音獎、最佳作曲獎、最佳專輯製作人等大獎，《臺灣眼世界心──環球遊記》、《文以莊 神的使女》、《白日放歌》、《笛蝶故事》等專輯亦不遑多讓，入圍4項大獎。今年首次增設的「最佳偶戲主演獎」，入圍者林政興、柯世宏、洪啟文、郭建甫、陳皇寶從眾多優秀偶戲表演者中脫穎而出，誰將一舉拔得頭籌，備受期待。