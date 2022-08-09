淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今（9）日出席政大國際關係研究中心舉辦的「兩岸會談的重現與省思：九二共識三十週年」座談會，對於兩岸政治定位陷入僵局，他認為，將兩岸表述為非「國與國」關係、非一國內部中央與地方關係等「負面表列」，不失為解套良方。

張五岳表示，兩岸都應尊重1992年的歷史事實，更要正視目前的政治現實。他認為，兩岸關係的現狀與未來受到4大因素制約，首先是中美大國的對抗格局持續，十年內看不到問題的解決；其次，香港議題對台灣持續發酵，特別是對年輕人；再者，兩岸官方欠缺政治互信與良好溝通管道；最後，兩岸目前領導人的人格特質鮮明，且底線思維明確。

因此，張五岳認為，當前兩岸唯一能做的就是以新思維與作為，做好避免誤判 （明確彼此底線）、防範意外（擦槍走火）、危機管控（建立內部危機管控機制），並避免人民敵意螺旋加深，促使「和平發展格局」由量變成為質變。

張五岳說，九二共識的關鍵是兩岸定位，雙方依據各自憲法與法律的規範為本，而解套方式有「正面表列」與「負面表列」。然而，正面表列只強調自身合法正當性，無法正視政治現實，難為對方所接受。但若採取負面表列，即依據兩岸各自憲法與法律規定，定義兩岸關係非為「國與國」的國際關係，也非一國內部中央與地方的上下隸屬關係，這不失為解套良方。

在當前中美大國博弈、兩岸關係低迷之下，台灣應有何種策略？張五岳認為，兩岸於政治上有分歧很正常，但兩岸官方應避免誤判、防範意外及危機管控；民間則是避免對立，防止仇恨情緒發酵。

張五岳指出，我國的國家利益是「親美友日」，但「穩中和陸」也一樣重要。他解釋，台灣執政者除了積極爭取美日所獲取的利益外，也必須精準評估北京可能對我國家利益所造成的傷害，進而讓機會利益極大化、傷害威脅極小化。