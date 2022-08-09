股匯持續堅守防線，台股9日「萬五」失而復得，新台幣走勢亦步亦趨，先貶破30元大關，隨台股拉高，中午回到2字頭，午後又一度轉貶，但終場央行進場調節阻貶後，收在29.99元兌1美元，升值0.6分，台北外匯經紀公司成交量7.52億美元。

外匯交易員表示，通膨數據發布前，美股陷入觀望，但科技股因財報表現不佳領跌，四大指數僅道瓊小漲，其他三指數收黑，台股在台海緊張情勢未除下，開低震盪跌破15,000點大關，中場開始拉回至平盤之上，最後收復「萬五」小漲29點至15,050點。新台幣走勢約與台股一致，央行持續力守30元防線，在29.986元至30.033元區間波動，約與前一個交易日相當。

外匯交易員指出，政府因應台海情勢衝擊金融市場，全力維護股匯市穩定，外資也淡定應對，在台股仍僅小幅賣超39億元，主要是匯出領到的現金股利，另一方出口商及央行協同作戰，堅守新台幣2字頭價位，預料情勢緩解前，新台幣短線仍不脫區間整理格局。