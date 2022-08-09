嘉義縣義竹鄉公有零售市場，因義竹鄉公所基於結構安全疑慮，公告2020年7月起停止市場使用不續租，並要求攤商搬遷，攤商認為公所停止市場使用於法不合，未予補償違法，提起行政訴訟，訴願要求公所撤銷公告，去年遭高雄高等行政法院駁回，自救會不服再提上訴，最高行政法院日前宣判原判決無違誤，駁回自救會上訴，全案定讞。

對判決結果，零售市場自救會表示尊重，但自救會召集人顏振益說，原居住出資興建的住戶，針對零售市場建物所有權仍在民事訴訟中，目前尚在二審階段，我們會持續守住我們的身家財產，等待司法還給我們公道與正義。公所則回映，最高行政法院已認定公所合法，後續將依法辦理。

最高行政法院判決指出，公有零售市場攤商等57人組成的自救會，在2016年6月與公所簽訂「嘉義縣義竹鄉第一公有零售市場使用行政契約書」，期間自2016年7月1日至2020年6月30日，公所於2020年3月30日告知57人，契約期限屆滿將不再續約，並在同年6月1日公告要求市場攤鋪位及建築物自同年7月1日起停止使用、封閉對外聯絡出入口，且要求市場攤商應於9月30日前搬遷。

自救會不服，向嘉義縣政府提起訴願，縣府決定不受理駁回後，自救會提起行政訴訟，聲明請求訴願決定及市場停止使用公告均撤銷，並要求再從2020年7月1日起簽4年租約，經高雄高等行政法院以109年度訴字第321號判決駁回，自救會再提上訴至行政最高法院。

行政最高法院判決認為，市場已逾50年耐用年數，經結構技師評估有公共安全疑慮，公所據此不再續租、公告市場停止使用、要求攤商搬遷有其正當性。

判決指出，依照當年興建市場文件、改建工程商人座談會紀錄內容，可認改建當時，公所向攤商募資籌措工程費，攤商則以捐獻工程費，取得改建後攤位承租權及居住權，並減免10年租金，而建物產權屬於公所，攤商是建物資金贈與人，並非出資興建人，並無取得市場建物所有權，若攤商是出資興建人，豈會向公所承租「自己」的建物？顯與常情不符，依上述等理由認定原判決無違誤。

顏振益說，自救會尊重判決結果，但義竹零售市場籌建於57年前，承租人大都很窮且未受教育，為賺錢養家賣土地、賣金飾，借錢籌措建造費用交給公所蓋房，大家都以為有永久居住權，可以永久居住在此，没人知道那在公所是定義為捐獻金！

顏振益說，居住50年來被迫自行修繕，連廁所都要自己蓋，政府還不斷修改法令，限縮承租户權利，政府利用人民缺乏法律常識及淳樸，坑害承租人令人痛心。