台中一處檳榔攤，因檳榔西施裸上身，胸部只貼桃紅色胸貼拍影片上傳網路，引起警方注意。

台中市有處檳榔攤為了招攬生意、衝業績，竟然請檳榔西施裸上半身，胸部只用桃紅色胸貼遮掩，到馬路旁招客，並且將過程拍攝下來PO上網，不到2天的時間，就遭台中市第三警分局查獲，並將林姓老闆、許姓員工及彭姓檳榔西施等3人，依散播猥褻影像，供人觀覽等罪嫌送辦；檳榔西施上半身裸露影片也曝光了。

日前TikTok上流傳1段10秒影片，影片中有輛BMW停在1處檳榔攤前，有位身材姣好的長髮檳榔西施，上半身全裸，胸部只貼了桃紅色胸貼遮擋重要部位，向前招呼客人，此時，坐在副駕駛座的女子看到火辣檳榔西施脫口說出「不錯喔」，然而，檳榔西施似乎發現了鏡頭拍攝，整個人驚嚇喊「別(拍)」，並趕緊將臉往上移。

檳榔西施疑似看到拍攝鏡頭，有些驚訝，趕緊將臉往上移。（讀者提供）

開著BMW男子開玩笑要檳榔西施「手打開一點」，才能看到被遮掩的胸部。（讀者提供）

坐在駕駛座的男子則說「我要跟她(似乎只副駕)說，我有來」，檳榔西施也害羞的傻笑「安呢、安呢」，並用雙臂、長髮擋住胸部，接著男子開玩笑要檳榔西施「打開一點(只將手打開些)」，此時，檳榔西施便毫不掩飾的，將胸部露給客人拍攝觀看。

由於，此影片引起網友們大肆傳閱，也觸動了警方注意，台中市第三警分局東區駐所，於本月7日晚間在網路上發現後，主動展開調查，並於隔日前往檳榔攤，帶回32歲彭姓檳榔西施，與拍攝的24歲許姓男員工及39歲林姓老闆等人到案說明。

3人均供稱，拍影片都是為了招攬生意、衝業績，因此，才將影片PO上網，沒想到6日才放上去，還沒吸引到客人，就被警方先查獲送辦。