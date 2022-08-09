金管會於今（9）日召開「產險業總經理業務聯繫會議」，由保險局長施瓊華主持，中華民國產物保險商業同業公會及19家產險公司總經理與會，外界關注目前防疫保單風暴未平之下業界作為，金管會回應，只要是保險產品，在保單銷售前中後都要注意風險管控。

金管會主委黃天牧在會中除了肯認保險公司發揮照顧社會大眾的力量外，並以其擔任保險局局長任內推動保險商品審查改革、費率自由化及保險業企業風險管理之經驗，期勉保險公司強化自律的功能，掌握企業核心價值及重視形象，做好風險管理。

黃天牧提出四點心得：(1)公共政策與企業經營均不能只看短期績效，不看長期影響；(2)監理手段不只有干預，也有協助業者發展，政府介入與市場自律之間，要符合比例原則，企業管理亦如是；(3)金融市場須與國際接軌，但過程中亦須考量國內情況；(4)面對更複雜的環境，股東利益不再是唯一決策目標，而已擴及利害關係人的利益。最後黃主任委員以美國羅斯福總統(Theodore Roosevelt)的名言「榮耀屬於真正在競技場上拼搏的人」，與總經理共勉。