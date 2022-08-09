為食蛇龜斷層掃描，竹山秀傳醫院頭一遭。（竹山秀傳提供／廖志晃南投傳真）

集集特有生物研究保育中心，收治1隻保育類野生動物食蛇龜，9日送到竹山秀傳醫院，透過電腦斷層掃描，找到在體內滑落的晶片，有利於治療及後續野放；而為食蛇龜斷層掃描，也是竹秀頭一遭。

特生中心獸醫師陳秀慧表示，最近發現這隻食蛇龜的行動不正常，懷疑是因肌肉運動或血液、淋巴流動，導致牠體內晶片位移，造成後肢腫脹，特生中心僅有X光設備，無法確定晶片是否滑落在臟器內，因此，希望透過竹山秀傳醫院的斷層掃描設備，找出晶片確切的位置。

因為是第1次對食蛇龜進行斷層掃描，特生中心還特地帶另1隻健康的食蛇龜作為對照組，以利後續判斷。

160切的斷層掃描，可呈現3D且多切面影像，放射科主任邱昭彥醫師表示，龜殼有厚度，與人類頭部的條件類似，雖然食蛇龜體積只有20多公分，但生理結構在電腦斷層掃描後無所遁形，順利找到晶片位置，也讓後續治療有更明確的方向。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，基於保育生物、保護生命的理念，只要設備允許，對任何物種提供協助都責無旁貸。竹秀去年8月也曾為集集特生中心收治的石虎，進行斷層掃描找出病灶，實踐醫療單位對生命關懷的使命。