張男解釋，當天晚上騎車經過中和區景平路某停車場聽見貓叫聲，赫然發現地上有兩只紙袋，分別裝有幼貓跟寵物用品。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

日前新北市一名70歲張姓男子，因在停車場外發現被棄置的幼貓，便直接將其載至私人動物收容中心門口外放置，不過由於未按照送交程序，已經觸法，新北市動保處調閱監視器後，通知張男到案，開出3萬元罰單，並將他列入禁止認養黑名單。

動保處指出，當時張男將2個月齡的幼貓，棄置在新北市永和區秀朗路上一家私人動物收容中心的門口，幸好恰巧有員工返回收容中心查看貓隻狀況，才能盡快餵食幼貓，並帶至溫暖環境，免於失溫危險。

動保處調閱監視器追查車牌號碼，約談張男到案說明，張男解釋，當天晚上騎車經過中和區景平路某停車場聽見貓叫聲，赫然發現地上有兩只紙袋，分別裝有幼貓跟寵物用品，想起平時騎車會經過的收容中心，故直接載往門口放置。

不過動保處指出，張男將幼貓放置機車上，有照顧事實，得負起飼主責任，且無法確切說明拾獲地點，也未完成送交程序，因此依動保法第5條第3項規定，裁罰3萬元罰鍰、列入禁止認養黑名單，並須參加動保講習課程。

動保處提醒，若拾獲動物，建議可以通報動保處，若要送至動物收容所，也須按照程序，先在拾獲地點拍攝影像，佐證來源，並記下拾獲日期、位置，填妥送交動物切結書及身分證影印本備查。