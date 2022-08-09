華航(2610)公告111年第二季財報，單季營收368.52億元，營業利益9.6億元，歸屬母公司淨利4.2億元，較去年同期轉虧為盈，也是連續四個季度獲利，每股盈餘0.07元。累計上半年營收740.86億元，年增29.52％，營業淨利45.86億元，稅後淨利31.53億元，歸屬母公司淨利34.92億元，每股稅後盈餘0.58元，優於去年同期每股虧損0.25元。

受惠於台灣邊境逐漸解封及6/15起開放旅客來台轉機，華航持續布局客運增班，運能逐步恢復，第二季客運收入較第一季大幅成長37％，尤其以北美、歐洲及東南亞地區旅客增加較為顯著，上半年客運收入也較去年同期增加逾5成。貨運市場則因近期全球經濟受通貨膨脹及升息影響，需求逐漸壓抑，但運價較去年同期維持相對高檔，整體貨運收入仍有相當支撐力道；然航空燃油受烏俄戰爭等影響走高，對整體經營造成壓力。

展望下半年營運，華航因應邊境管制放寬後的市場需求，客運航班除維持骨幹客運航線班表穩定，並評估規劃恢復航點、增加航班次數與開闢新航點，華航自7月起A321neo新機天天直飛羽田，並於8月復飛札幌及9月峇里島航線；隨各國入境政策及檢疫政策鬆綁，10-12月規畫再增班3成，每周提供超過200班的客運來回航班。華航除銷售基本三/四航權核心產品，亦積極推廣來台轉機跨區產品，以增裕客運營收。

近期油價仍在高檔，運能規畫須審慎並考量整體收益，華航積極關注市場動態及彈性調整航網結構，並以恢復疫前營運規模與保持獲利能力為目標。

貨運部分，歐、亞、美洲之間的半導體機台、電商貨及消費性電子產品等運送仍是下半年支撐空運市場的主力，隨著後疫情客運復甦，客機大量復飛後所增加的腹艙運力將使市場出現較具競爭力的運價，而亞洲跟美國等製造業及大宗消費地區，空運需求預期仍將持續強勁。

華航將積極運用747-400F全貨機裝載大運量優勢提供差異化服務，輔以節油效益顯著的777F貨機佈建航網精進收益，並發揮國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證優勢穩佔商機，同時持續爭取旺季包機及專案貨源。