今年以來，美股承受高通膨及貨幣緊縮壓力，走勢大幅震盪。但近期市場逐步利空鈍化，並開始落底反彈。隨著第二季財報公布，美股也出現產業輪動，先前評價遭大幅修正的科技股表現領先，尤其是科技巨頭成為買盤回補重心，尖牙股FANG+指數自5月24日低點至8月4日，最大反彈幅度超過2成，打出底底高的形態，追蹤尖牙指數的統一FANG+ETF（00757）也順勢站上月線與季線。

美股在經歷一波強勁反彈後，美國8月5日公布就業數據意外亮麗，市場對9月聯準會升息3碼的預期再度升高，加上8月8日晶片龍頭廠輝達反應庫存調整，發布財報預警，投資人高昂的情緒降溫，美股休息整理，再度提供了長線投資人伺機分批布局的機會。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰指出，FANG+指數在過去兩個月內經歷多次利空測試，不但未破前低，還一底比一底高。隨後在成份股包括蘋果、亞馬遜、微軟、特斯拉等科技巨頭陸續公布亮麗財報或強勁展望，接棒推升FANG+指數突破上方壓力，讓糾結的短期與中期均線上揚並且展開續強格局。

袁永騰分析，這波反彈的推升動能，除了市場情緒轉佳、企業財報及財測優於預期，另一重要因素是早前全球經理人現金比重超過6％歷史高位，在美股落底回升過程中，積極回補持股，並且以具有寬廣護城河的科技龍頭股為主，而像蘋果、微軟及特斯拉此類頂尖品牌，也是全球散戶投資人重回市場的首選企業。

目前美股財報已近尾聲，根據FactSet統計，截至8月5日，標普500成分股已有9成公布財報。袁永騰點評其中重點觀察，企業第2季獲利高於預估值3.4％，但低於近五年均值8.8％，然而，營收是連6季雙位數成長，高於預估值3.5％，且創2008年以來第3高。這現象顯示企業對高通膨的因應結果，已將價格部份轉嫁，但原物料與人力成本的增加，仍侵蝕了企業一定程度的獲利。

袁永騰提醒，雖然國際能源、主要金屬及農產品近期出現明顯價格回落，但美國就業市場相當強勁，通膨仍承壓，預期未來企業在新增人力招聘與成本管控會趨於保守。同時，就業及房市熱絡，也讓美國聯準會至今年底前的升息脈絡不易改變。投資策略上，建議投資人布局應仍以定期定額或拉回分批進場為宜。