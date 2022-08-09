富邦產險全台最大綠能保險業者蟬聯保險信望愛獎產險業最大贏家，此次共獲得8項大獎、1項優選的肯定。

富邦產險再獲保險信望愛獎佳績，榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎（富邦產險共享機車業保障保險）」、「最佳通訊處獎（企業保險營業二部）」、「最佳通訊處獎（城中營一部）」、「最佳保險成就獎（客戶服務副總經理陳添壽）」與「最佳專業顧問獎優選（個人保險商品部協理謝坤成）」等8項大獎，以及1項優選的肯定，為獲獎數量最多的產險公司。

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險以永續經營為目標，投入ESG願景工程，透過提供永續風險保障以及專業損防服務，協助客戶強化ESG風險管理，同時也以實際行動支持永續潔淨能源發展，落實低碳營運，完成ISO14067之碳足跡查核認證，成為同時擁有碳標籤與減碳標籤雙標籤認證的產險公司，另也積極支持綠色產業，承保國內四分之一太陽能光電、半數陸上風力發電、參與每一個離岸風場，為全台最大的綠能產業守護者。

富邦產險表示，該產險積極促進綠色運輸普及化，領先同業與共享機車業者合作開發共享機車業保障保險，支持台灣電動機車發展。

富邦產險說，此次得到個人獎項「最佳保險成就獎」的是在保險業界工作34年的陳添壽，表彰其從過往推動強制證電子化、數位轉型翻轉傳統理賠服務等各項創新服務，以及對於保險教育等方面的貢獻。「最佳專業顧問獎優選」則由謝坤成獲得，肯定其不斷研發創新型態保險商品以及推動異業結盟創立保險生態圈，引領個人保險商品在各項創新發展之專業表現。