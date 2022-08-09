面對大陸禁止台灣100多家食品廠產品進口，糕餅業成為重點災區之一，國內百年餅舖舊振南總經理李立元9日表示，由於舊振南銷陸比重不高，受影響有限，反倒台灣最近人流重新出籠，買氣有上來，看好今年中秋檔期應該會不錯，目標檔期營收要挑戰破億元。

李立元今天表示，舊振南的產品都是標榜現做，保存期限短，本來就以台灣本土市場為主，整體出口占營收比重不到5％，其中外銷到大陸比重更是相當有限。

大陸為反制美國眾議院議長裴洛西訪台，上周宣布禁止台灣100多家食品廠產品進口，包括舊振南、郭元益、維格餅家等知名糕餅業者名列榜上。由於秋節將屆，為月餅、鳳梨酥的年度銷售高峰，大陸禁令一出，許多糕餅業者準備銷陸的貨櫃全遭卡關，中秋商機恐泡湯。

李立元有感而發：「這三年好辛苦！」因為疫情，觀光客不來，機場、高鐵人流銳減，舊振南在這些交通樞紐都有設點，光是高鐵站門市就有5個，伴手禮銷售直接受衝擊；另外疫情導致多數喜宴喊卡，喜餅銷售也是重災區。

另外李立元以「很恐怖！」形容過去一年的原物料飆漲，以占禮盒成本比重很高的包材為例，過去一年成本大漲兩成到三成，另外包括麵粉、糖、奶等食材原料，平均漲幅也是兩成到三成。實在是撐不住，舊振南今年禮盒價位有比先前上調5％-6％，但漲幅還是跟不上成本上升速度。

不過他認為最近有看到一些曙光，隨台灣疫情常態化，最近人流明顯回籠，以高鐵為例，7月高鐵流量成長兩成，舊振南在左營、台南、嘉義、烏日、桃園等5個高鐵站設有據點，有感受到生意和之前比「好滿多」。

另外中秋節送禮，是糕餅業最重要的年度檔期，今年看起來還不錯，接單速度比去年快。由於經濟活動復甦，加上今年進口水果價格高，具禮品替代效果的糕餅有望受惠，他看好今年中秋檔期業績應該會不錯，目標營收要挑戰破億元。