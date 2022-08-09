台大今認定桃園市長參選人林智堅論文抄襲嚴重，建議撤銷其碩士學位。國民黨高雄市長參選人柯志恩今（9）日狠酸，知恥近乎勇，要林智堅不要再牽拖一堆，事實已擺在眼前。針對高雄市長陳其邁未對「論文門」事件回應，柯則說，不覺得他會對林智堅這件事情做出有違常理的反應。

柯志恩提到，過去台大校長管中閔遴選案件，民進黨、教育部要求台大遴選委員會重新遴選校長，這個經歷大家都相當清楚，而這次林智堅論文事件，她一向也對台大非常有信心。

柯志恩直說，林智堅抄襲已經抄襲到這樣程度，綠營的學者也不少吧，但有誰為林智堅辯駁？包括現在有很多不分區的委員也都是台大的教授，他們站出來辯駁嗎？因為沒人敢對這個指證歷歷的事實提出反應。

「知恥近乎勇！」柯志恩呼籲，林智堅在台大撤銷論文之後，不要再牽拖一大堆，學術歸學術，政治歸政治，而且學術本身有其倫理存在，所以已經是事實擺眼前，林智堅還是知所進退吧。

媒體問及，陳其邁論文門事件以來，未發表相關意見。對此，柯志恩說，可以請議員質詢市長來表態，但她認為，如果陳其邁也寫過論文的話，很清楚論文的邏輯，不覺得他會對林智堅這件事情會做出有違常理的反應。