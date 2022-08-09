學生吳冠欣（左三）、與父母及教練黃伯群（右一）合影。（南崁國小提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市南崁國小擁有全台少見的獨輪車校隊，其畢業生、現就讀中壢高商的學生吳冠欣，7月底決定獨自騎獨輪車環島，歷經14天的路程，9日終於騎回母校南崁國小，讓在場師生相當感動。

南崁國小獨輪車校隊於2010年成立，每個年級平均約有10人參加，校隊總計約有50多人。目前就讀中壢高商吳冠欣，小學3年級時加入南崁國小獨輪車校隊，參與過國內大小賽事，在競速、花式項目有著優異成績，曾參加世界獨輪車錦標賽，也曾在世大運開幕式中用獨輪車做開場表演。

吳冠欣於7月底決定獨自騎獨輪車環島，這14天中每日平均騎乘約70公里，且需要自己找路，總路程超過1000公里。談及完成獨輪車環島的感想，她表示，一開始覺得路途很漫長、遙遠，但沒想到一下子就結束，騎回母校的那一刻心裡很感動。

校隊教練黃伯群說，過去每學期都會帶學生騎乘遠距離的路線，舉例來說像是到台北淡水漁人碼頭、竹圍漁港、石門水庫等，沒想到這讓吳冠欣種下想騎獨輪車環島的種子。吳冠欣是首位以學生身分獨自騎獨輪車環島，這難度非常高，需要非常堅強的心理素質才有辦法完成，覺得很驕傲。

談及獨輪車這項運動，黃伯群坦言，大眾對於獨輪車較為陌生，初學者大部分都會覺得騎獨輪車很可怕，不過若在安全的場地練習，其實受傷機率會比學騎腳踏車來得小，獨輪車若遇到突發狀況，騎乘者可以選擇跳車、人車分離，以降低受傷情形，唯一的缺點就是沒有省力系統，騎起來會相對較為費力。