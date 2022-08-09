新竹台大分院舉辦「醫起防疫」小小醫師營活動，活動結束後還頒發證書給每個認真學習的小小醫師。（新竹台大分院提供／邱立雅竹縣傳真）

為讓學童認識醫護工作、了解健康醫療知識，新竹台大分院9日於生醫醫院竹北院區舉辦「醫起防疫」小小醫師營活動，共有50名小醫師取得結業證書。活動邀請該院醫師、職能治療師及藥師主講健康新知，並安排小醫師巡禮，實地參訪醫院各單位，認識各職類醫事人員的工作日常及醫療設備，考量醫院數位轉型是未來主要發展趨勢，該院特別展示智慧醫療設備，給小醫師們一個充實又難忘的暑假回憶。

小醫師們一早穿上白袍個個精神抖擻，跟著職能治療師一同跳健康操、聽講肌肉關節專業知識，讓大夥迅速進入狀況。隨後小醫師們像真正的醫師一般認真宣誓，揭開活動序幕。新竹台大分院院長余忠仁致詞時，透露自己的父親是外科醫師，5歲時常站在板凳上透過小窗觀察父親開刀，當時覺得父親很偉大，挽救生命、減輕病患痛苦，於是也立志要當醫師。

余忠仁勉勵在場已宣誓過的小醫師們，希望透過體驗，除了學習正確醫療觀念外，不忘懷抱救人濟世的胸懷來期勉自己。活動中，余忠仁展現胸腔權威專長，開辦醫學小學堂，用深入淺出、寓教於樂的方式向小醫師分享肺臟專業知識。

為使小醫師了解醫師、醫檢師、放射師與藥師的臨床工作與醫療設備，特別安排小醫師巡禮，除參訪院內各單位之外，智慧醫療跨域展示區也讓小醫師驚嘆連連，透過遠距會診設備、智慧病房、跌倒偵測系統、3D AI肢體骨架偵測系統等智慧醫療應用介紹，讓小醫師興趣盎然、頻頻提問。

余忠仁表示，新竹台大分院以善盡社會責任為使命，除提供醫療服務外，積極發展學術研究，到社區推廣預防保健等工作。社會工作室主任林世媛表示，新竹台大分院從1999年起，每年暑假都會舉辦小小醫師體驗營，今年沿襲傳統並因應時事，特別邀請感染科醫師郭柏賢主講新冠肺炎議題，教導小醫師了解新冠肺炎及相關防護措施。