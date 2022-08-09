南寶（4766）受惠運動品牌客戶持續回補庫存，7月營收18.83億元，月增2％，年成長23％；前七月營收124.42億元，年增19.4％，齊創同期歷史新高。樂觀看待今年營收成長動能，蓄勢再創新高。

南寶主生產各式接著劑與塗料。產品領域橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等，為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界第一大鞋用膠供應商。在全球七個國家有23座工廠，產品銷售至全球50個國家。

南寶表示，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，可望帶動今年全年營收成長，再創新高。其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務，目前全球消費市場景氣及經濟活動雖預期將放緩，然南寶透過持續耕耘新產品與應用，仍目標持續成長。

此外，南寶持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。

南寶指出，已開發相關產品，如在液晶偏光板及觸控面板的光學接著劑，並期待掌握此成長機會。軟性包裝材料則主要應用在食品的包材，市場規模是鞋膠的數倍大。

南寶還持續開發生質材料及可生物降解材料，塗料產品也在太陽能和水資源產業有初步成果，看好綠色產業相關商機。