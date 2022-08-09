有些人看似單純、可愛又不做作，與他們相處很容易放下戒心，但其實能力強大，不容小覷，若和他們成為對手，未必能夠贏得了他們。《搜狐網》運勢專欄分享，生肖屬馬、蛇、豬的人平時假裝頭腦簡單，沒有心機，實際上是扮豬吃老虎，野心十足，千萬不可小看他們。

TOP3：生肖馬

生肖馬性格很好，有著很強的包容心，也懂得忍讓，只要不碰他們的底線，他們都不會與你計較，所以很多人都覺得他們溫順、憨厚老實，實際上他們心中都有一個天平，把事情看得清清楚楚，若哪天他們突然對你開玩笑放狠話，千萬不要以為他們真的在開玩笑，其實他們是在釋放憤怒的信號，因為他們已經忍耐到極限了。

此時若你再得寸進尺，生肖馬就會露出魔鬼的一面，不要以為他們大大咧咧，一副什麼事都無所謂的樣子，其實他們特別有手段，一旦反擊絕不手軟，是個十足的狠角色，所以不要做任何對不起生肖馬的事情，他們表面溫和，實則聰明、懂得布局，會把受到的傷害一口氣全部還回去。

TOP2：生肖蛇

生肖蛇在社交場合上，會表現出溫柔體貼的一面，可深交之後你就會發現，他們的殺傷力有多麼強大。很多人誤以為生肖蛇不會情緒化，總是笑臉迎人，什麽都不在乎，但前提是你沒有觸碰到他們的利益和原則，若你不慎冒犯生肖蛇，他們就會表現出你想像不到的無情和冷漠，甚至六親不認人。

此時你才會發現，生肖蛇在利益原則上比較極端，一旦「黑化」就如魔鬼一般，即便笑著也讓人不由得膽怯，所以不要小看外表傻乎乎的生肖蛇，他們在社交場合中擅長偽裝、掩飾自己的鋒芒，其實只是不想引起他人過多的關注，實際上他們頭腦好、邏輯思維強，心裡看事情比任何人都明白，你完全招惹不起。

TOP1：生肖豬

生肖豬喜歡和平安穩的生活，所以不管與誰相處都會面帶微笑，就算討厭對方也會笑臉相迎，不會表現出任何情緒，所以很多人覺得他們和善好相處，其實並非如此，他們之所以表現出單純的一面，只是為了掩護真實的性格，給他人留下好印象，別以為他們簡單如白紙，實際上他們只是佛系、不愛動腦罷了。

生肖豬心思細膩，聰明智商高，任何事情只要他們想做，都能夠一鳴驚人，他們最擅長的就是出其不意，攻其不備，所以千萬不要小看身邊屬豬的朋友，他們只要在意一件事情，就一定會做到最好，唯獨成為他們的對手，才會發現他們真正的實力。