新北市長侯友宜今前往鶯歌行動治理會議，針對鳳鳴滯洪池、捷運施工噪音等議題進行討論，不少里長也提出地方建設看法，其中「公八公園地下停車場」建設因中央未同意補助，計畫恐推遲，引來地方里長不滿，當面向各局處長喊話「不能讓侯市長跳票」，並指出周邊停車場數量少，警察局卻持續拖吊，相當認真。

鶯歌區長施明慧今報告點出，市府已在鶯歌完成尖福公園、孫龍登山步道、外環道改善及鶯桃路淹水改善、永吉公園天幕球場、建國國小通學廊道、火車站前人行步道，以及鶯桃路668巷東門溪障礙物清除整治等多項地方建議。

其中，各里長針對各項地方建設發言，針對公八公園地下停車場，由於近年營建物價上漲、疫情影響，經費從3.7億暴增至6.3億元，市府原先計畫向中央補助未果，因此決議取消地下化改為平面停車場，引來地方不滿。

建國里長林清得表示，市長曾在2019年承諾公八公園地下停車場興建沒問題，但是捷運局遲未交付土地，從2020年延遲至2021年，導致經費不斷飆升，周邊住戶無處可停車，警察局卻從早到晚持續拖吊，暗酸對方相當認真。

另外，鶯歌多位里長、議員也提議，建議多元利用鳳鳴公四公園土地（鳳鳴滯洪池），進行多目標使用，興建活動中心、托老托幼等設施。對此，水利局表示，滯洪池目前已完成基本設計，將向中央權力爭取經費補助，預計今年底完成工程發包，工期約2年。工務局回應，將保留1公頃作為多目標使用，至於後續用途會再與地方進行討論。

針對鶯歌前幾日因自來水管爆裂，路面嚴重積水，導致8000多戶住戶停水，市府也已協助里長、居民對水公司進行後續賠償事宜，未來將針對提供受災戶每戶5000元慰問金，協助市民清理家園。

侯友宜表示，市府難免有地方做得不周全，但會持續改進，絕對沒有選票考量，做不好就自我反省、檢討，這樣較為實際，他用人都是以專業為主，他常跟底下的局處長分享，被民眾罵都是剛好，最重要是把事做好，不僅要互相協調、溝通，更要互相體諒。