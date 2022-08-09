女娃被蟲吻 母網購「止癢貼布」竟過敏大爆發

1歲半女娃原就有異位性皮膚炎，日前被蚊子叮後，俏媽咪透過網購止癢貼布，未料孩子卻過敏大爆發，臉頰出現比10元硬幣還大的圓形紅疹區塊，並長了膿包，讓媽媽急著帶女兒就醫。茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，幼兒皮膚角質較成人薄，患有異位性皮膚炎的孩子更是脆弱，故2歲以下幼兒不建議使用市售貼布，有皮膚症狀應立即就醫。

這名年輕媽媽日前帶著1歲半的女兒到茂盛醫院皮膚科就診，寶寶稚嫩右臉上有一小塊紅疹，裡面已起了小膿包。經詢問發現，她前幾天被蟲咬，媽媽上網團購買止癢貼讓女娃使用，反而引發她的皮膚過敏，臉頰出現比10元硬幣還大的圓形紅疹區塊。

鍾佩宜也在女娃的身上發現癢疹、耳朵也有脫屑，這些病徵就是典型異位性皮膚炎寶寶。鍾佩宜建議，這類異位性皮膚炎的孩子要很小心使用貼布，因為他們皮膚的保護功能比一般的孩子還要弱，皮膚角質也比成人薄。加上異位性皮膚炎在先天上就容易對外界刺激引發皮膚過敏，所以對藥布上物質的吸收力就會比較多，故刺激的發生率也會隨之提高。一旦發生過敏、發炎的狀況，也不容易壓下來，就算治療好了，也容易反覆發作。

鍾佩宜說，目前因管制較鬆，很多團購網可從日本、德國購買到各式貼布，其止癢的成份不外乎是類固醇，或是多含有局部薄荷、樟腦、抗組織胺…等成份，難免會對皮膚造成一定程度的刺激，也會因個人體質而有不同程度的過敏反應。所以，面對這些號稱有療效的貼布，鍾佩宜建議即使是大人在使用貼布之前，先手臂內側皮膚較薄處做72小時的測試後無恙再使用，避免適得其反。