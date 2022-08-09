被封為「新疆四美」之一的佟麗婭在去年和男星老公陳思誠結束7年婚姻，恢復單身後的她被讚顏值、氣質、舞姿依舊美艷動人，近日正逢她生日，佟麗婭發出一組星空概念的生日照，她穿著性感吊帶裙，可見傲人美胸和修長美腿，畫面十分吸睛。

女星佟麗婭昨（8日）生日，她在微博發文：「煙火向星辰，微光成炬，大步前行。新一歲的大獅子，有趣，有盼，不負熱愛」，並附上一組生日大片，照片中佟麗婭一頭中長髮隨風飄揚，背後似乎是星辰銀河，她穿著銀色細肩帶洋裝，露出精緻鎖骨和修長美腿，畫面吸睛，近照還能看到她深邃的事業線，雪白肌膚和火辣S曲線讓網友看呆，許多粉絲留言送上祝福。

佟麗婭工作室也在當天發布影片，許多粉絲到現場給佟麗婭過生日，舉著燈牌為佟麗婭唱生日快樂歌，更送上玫瑰花和獅子造型的蛋糕，佟麗婭當天穿著簡單的吊帶上衣，大方露出酥胸，她拿著粉絲送的信件一一檢視，場面相當溫馨。連前夫陳思誠也準時為前妻慶生，凌晨12點一到，就在微博發文：「朵朵媽，生日快樂，幸福永遠」，並曬出佟麗婭和兒子觀賞海洋生物的照片，而佟麗婭也簡單回應：「謝謝啦」，可見兩人關係仍有來往，堪稱好聚好散。

佟麗婭生日發布星空美照。（圖／微博）

不過陳思誠大方為佟麗婭慶生，引發網正反兩面討論：「挺好，喜歡這種離了也各自安好，關係融洽的」、「你的文字讓我心疼」、「沒了愛情，親情還在」、「生日祝福讓我看不懂了」、「不理解但震驚」。