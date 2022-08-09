屏東縣政府每年舉辦的集團結婚名額經常秒殺，今年宣布將於10月10日在屏東書院園區幸福登場，屏東縣長潘孟安更大方加碼，贈送墾丁五星級飯店住宿，以多一度的幸福祝福新人們，享受蜜月之旅，邀請大家參與這浪漫時刻。

在悠揚小提琴聲及現場來賓祝福下，2對新人緩緩踏上紅毯，分別有西式跟中式兩種風格婚紗，代表著多元祝福。潘孟安表示，每年集團結婚開放報名沒多久，名額都被秒殺，今年特地從20對增加到30對，期望讓新人們都能獲得滿滿祝福。

潘孟安說，今年集團結婚以「屏東好好、幸福好好」作為設計主題，傳達屏東是個宜居城市，最重要的是希望在屏東結婚的人們都能好事成雙、永恆幸福，小倆口在屏東安居樂業，幸福滿滿。

屏縣府民政處指出，今年共受理30對新人報名，舉辦地點特別選定重新整建完成的屏東書院園區，園區綠意盎然、書香氣息濃厚，會場將結合中西元素設計佈置，讓新人們在古色古香的屏東書院中互訂終身、結為連理，留下獨家又永恆的幸福回憶。

集團婚禮即日起開放報名，共有30組名額，準新人須有一方設籍屏東縣才可報名參加，報名直到額滿為止，縣府還將贈送每對新人萬元家電好禮、婚紗造型服務。